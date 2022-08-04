Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i kadrosuna kattı. Aslan'ın yıldız futbolcu için teklifi ise ortaya çıktı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i kadrosuna kattı. Aslan'ın yıldız futbolcu için teklifi ise ortaya çıktı.

Cimbom'un Mertens'e 4 - 4.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı.



OLIVEIRA TAKİBE ALDI

G.Saray'ın yıldız oyuncularından Sergio Oliveira da Dries Mertens'i sosyal medya hesabından takibe aldı.