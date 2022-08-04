Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i kadrosuna kattı. Aslan'ın yıldız futbolcu için teklifi ise ortaya çıktı.
Cimbom'un Mertens'e 4 - 4.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı.
OLIVEIRA TAKİBE ALDI
G.Saray'ın yıldız oyuncularından Sergio Oliveira da Dries Mertens'i sosyal medya hesabından takibe aldı.