Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Rugani ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Daniele Rugani Galatasaray kararını verdi!
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Victor Nelsson'a gelen teklifler sonrası stoper takviyesi için harekete geçtildi. Juventus'un İtalyan savunmacısı Daniele Rugani'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, transfer için resmi teklifini sunmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İtalyan stoper, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin gelecek planları arasında yer almıyor.
Yeni bir defans oyuncusu arayan Juventus, Rugani'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.