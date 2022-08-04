Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yeni sezon kadrosunda görmeyi en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan.
Galatasaray transfer haberi: Bu takas çok konuşulur! Berkan Kutlu ve Berkay Özcan...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle Berkay Özcan için düğmeye basan yönetim bu transferde Berkan Kutlu artı para ile sonuca varmak istiyor. İşte transferdeki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yeni sezon kadrosunda görmeyi en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan.
Ligde şampiyon yaptığı Başakşehir'den eski öğrencisi olan Berkay'ın transferini, Galatasaray Yönetimi'nden ısrarla talep eden Okan hocanın isteği üzerine pazarlıklar başladı.
Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, Berkay Özcan'ı satmayı düşünmediklerini açıkladı.