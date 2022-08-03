Galatasaray 10 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray için bomba iddia! Evander'in açıklanmamasının nedeni Oscar
Geride bıraktığımız sezonu hüsranla kapatan Galatasaray, transfer döneminde ilk 11'e yönelik takviyeler yaptı. Sarı-kırmızılı takımın listesinde Evander de bulunurken, bu transferin tamamlanmasının sebebinin Oscar olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Evander konusuna bir türlü son noktayı koymaması, "Çok önemli bir yıldız için görüşmeler var. Evander o yüzden bekletiliyor" iddiasını gündeme getirmişti.
Takvim'de yer alan habere göre kulislerde konuşulan yeni iddialara göre Galatasaray'ın peşinde olduğu 10 numara Brezilyalı Oscar...