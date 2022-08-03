Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber geldi.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois sahalara ne zaman dönecek?
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonun ilk maçında Antalyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da yeni transfer Dubois geçirdiği sakatlığın ardından moralleri bozdu. Fransız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği ise merak ediliyor. İşte yanıtı. (GS SPOR HABERLERİ)
Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois sakatlığı nedeniyle Fiorentina ile oynanan hazırlık maçına devam edememişti.
Hazırlık kampının son gününde oynanan karşılaşmada İtalya Serie A ekibi Fioerentina ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Leo Dubois'in sakatlığı moralleri altüst etmişti.