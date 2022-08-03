GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yeni yıldızı Dubois sahalara ne zaman dönecek?

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonun ilk maçında Antalyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da yeni transfer Dubois geçirdiği sakatlığın ardından moralleri bozdu. Fransız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği ise merak ediliyor. İşte yanıtı. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 11:44