İspanya La Liga temsilcisi Sevilla, Premier Lig ekibi Manchester United'dan Alex Telles'i 1 yıllığına kiraladı.

G.SARAY'DA OYNAYAN 3 BREZİLYALI BULUŞTU

Brezilyalı sol bekin Endülüs ekibine imza atmasıyla Fernando ve Marcao'nun ardından Sevilla'da forma giyecek 3. eski Galatasaraylı olacak.

Alex Telles, geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar'da 26 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi. 29 yaşındaki oyuncunun Manchester United'la sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Telles'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...