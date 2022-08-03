Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, takviyeler için temaslarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Justin Kluivert hamlesi!
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim eklendi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılarda o futbolcunun Justin Kluivert olduğu öğrenildi. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
İddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda Justin Kluivert ismi gündeme gelmişti.
Aslan'ın bu transferde ısrarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...