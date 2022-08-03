GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Justin Kluivert hamlesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim eklendi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılarda o futbolcunun Justin Kluivert olduğu öğrenildi. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 11:26