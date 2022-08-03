GALATASARAY HABERLERİ: Berkan Kutlu'dan beklenmedik hareket! Galatasaray'ı sildi

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip son olarak orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağlarken, geçtiğimiz sezon eleştirilerin odağı olan Berkan Kutlu'dan flaş bir hareket geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 09:57