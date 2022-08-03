Galatasaray Süper Lig'deki Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Süper Lig'deki Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Leo Dubois'in tedavisi devam ediyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 23:05