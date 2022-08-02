Geçtiğimiz günlerde Erden Timur, orta saha transferi için görüşmelerin devam ettiğini vurgulamıştı.
Galatasaray'ın Lucas Torreira transferinin detayları belli oldu! Bonservisi...
Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi 6 numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Arsenal forması giyen Lucas Torreira ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın bu transfer için Arsenal'a ve oyuncuya ödeyeceği miktarlar da belli oldu. İşte Lucas Torreira - Galatasaray anlaşmasının mali detayları... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora Salgın)
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar 6 numarada mutlu sona ulaşmak üzere.
Sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira için kulübü Arsenal anlaşma sağladı.