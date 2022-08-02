Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor.
Galatasaray'da Morutan takımdan ayrılıyor! Yeni adresi...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda teknik patron Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Olimpiu Morutan, İtalya yolcusu... Rumen basınındaki habere göre oyuncunun menajeri Ioan Becali, Morutan'ın transferi için İtalya'ya uçtu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, bir süredir Olimpiu Morutan'ın gönderilmesi için uğraşıyordu.
Büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olmasına karşın Morutan, isteneni verememişti.