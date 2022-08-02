Galatasaray, defans oyuncusu Leo Dubois'in sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Galatasaray'dan, yeni transfer Leo Dubois'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Avusturya'da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Galatasaray'dan Leo Dubois açıklaması! Sakatlığı...
Galatasaray, Fiorentina maçında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Leo Dubois’nın MR incelemesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2022- 21:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 21:42
Galatasaray, defans oyuncusu Leo Dubois'in sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.