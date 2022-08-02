TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Jordan Larsson hamlesi! Bedelsiz gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İsveç basını, sarı-kırmızılıların Spartak Moskova ile yollarını ayıran 25 yaşındaki forvet Jordan Larsson ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 22:25