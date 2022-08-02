Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Jordan Larsson hamlesi! Bedelsiz gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İsveç basını, sarı-kırmızılıların Spartak Moskova ile yollarını ayıran 25 yaşındaki forvet Jordan Larsson ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak AZ Alkmaar Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Arsenal forması giyen Lucas Torreira için İngiliz kulübüyle anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.