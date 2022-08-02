Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.