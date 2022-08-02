Orta saha transferine yoğunlaşan Galatasaray, Sergio Oliveira'nın yanına bir takviye daha yaptı.
Sarı-kırmızılılar AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını açıkladı. Cimbom bonservise 3.5 milyon Euro öderken, oyuncuya ise yıllık 975 bin Euro maaş ödeyecek.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
CİMBOM MIDTSJO'YU BU VİDEOYLA DUYURDU
🦁 Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin, 𝑭𝒓𝒆𝒅𝒓𝒊𝒌 𝑴𝒊𝒅𝒕𝒔𝒋𝒐̈ 💪 pic.twitter.com/sHxl5t5jYm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2022