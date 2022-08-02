Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar son olarak Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladığını ve bonservisine 3.5 milyon Euro ödendiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. | Galatasaray transfer haberleri: (GS spor haberi)

Orta saha transferine yoğunlaşan Galatasaray, Sergio Oliveira'nın yanına bir takviye daha yaptı.

Sarı-kırmızılılar AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını açıkladı. Cimbom bonservise 3.5 milyon Euro öderken, oyuncuya ise yıllık 975 bin Euro maaş ödeyecek.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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