Seferovıc'ın arkasına bir forvet daha almak isteyen Galatasaray'da şu anda iki isim ön plana çıkmış durumda.
GALATARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'in yanına 2 aday! Kouame ve Kadewere
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray, Haris Seferovic'in yanına bir isim daha eklemenin planlarını yapıyor. Listesinde iki golcü barındıran sarı kırmızılı ekip, transferi her an bitirebilir. Aslan gözünü Kouame ve Kadawere'ye çevirdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar, Leo Dubois'nın ardından Lyon'dan ikinci transferini gerçekleştirebilir.
Haberde, Galatasaray'ın Fransız ekibinde gözden düşen Tino Kadawere ile ilgilendiği ve bu transferin bitebileceği belirtildi.