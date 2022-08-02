GALATARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'in yanına 2 aday! Kouame ve Kadewere

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray, Haris Seferovic'in yanına bir isim daha eklemenin planlarını yapıyor. Listesinde iki golcü barındıran sarı kırmızılı ekip, transferi her an bitirebilir. Aslan gözünü Kouame ve Kadawere'ye çevirdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 06:40