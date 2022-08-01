TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Daniele Rugani için dev teklif!

Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda stoper arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Cimbom, Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani için dev bir teklifte bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 00:40 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 00:45