Galatasaray'da yeni sezon transfer harekatı dört bir koldan sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Daniele Rugani için dev teklif!
Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda stoper arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Cimbom, Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani için dev bir teklifte bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda hedef stoper takviyesi.
Cimbom, Marcao'nun takımdan ayrılmasının ardından defans bölgesine takviye yapmak istiyor.