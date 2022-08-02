GALATASARAY HABERLERİ - Aytaç Kara Kasımpaşa'ya döndü!

Geçtiğimizi sezon Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya geri döndü. Sezon sonunda sarı kırmızılı takım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kara, devre arasında da Göztepe'te kiralanmıştı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 19:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 19:27