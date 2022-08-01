GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem yine yeniden Amadou Diawara! Rakip Hertha Berlin

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım rota sahasını Sergio Oliveira ile güçlendirirken, bu bölgeye en az bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basını Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile birlikte Galatasaray'ın, Roma'nın gelecek planlarında yer almayan Amadou Diawara'yı yeniden gündemine aldığını iddia etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)