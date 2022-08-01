Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Fiorentina ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem yine yeniden Amadou Diawara! Rakip Hertha Berlin
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım rota sahasını Sergio Oliveira ile güçlendirirken, bu bölgeye en az bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basını Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile birlikte Galatasaray'ın, Roma'nın gelecek planlarında yer almayan Amadou Diawara'yı yeniden gündemine aldığını iddia etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım Haris Seferovic'in 2 asist yaptığı maçı, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle 2-1 kazandı.
Galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve transfere de değindi.