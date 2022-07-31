Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fiorentina maçı öncesi Aslan'ın 11'i belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fiorentine maçı öncesi Aslan'ın 11'i belli oldu.

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz saat 19:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇININ 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic

Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral

Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampından 1 Ağustos'ta dönüş yapacak.