SALERNITANA - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE | Salernitana - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, 5. hazırlık maçına Salernitana ile çıkacak. Sarı Kırmızılı taraftarlar Salernitana - Galatasaray maçının saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırmaya devam ederken; Salernitana - Galatasaray maçının detayları haberimizde...

Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor ve bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 5. hazırlık maçı olan Salernitana karşılaşması için heyecanlı bekleyiş devam ederken; futbolseverler Salernitana - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Salernitana - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...

SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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