Galatasaray 'a transfer edildikten sonra ilk kez formayı Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında giyen Haris Seferovic, ilk maçında golünü atarken oyunuyla da alkış almıştı.
GALATASARAY HABERLERİ | Seferovic performansıyla mest etti! O kulüp pişman oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic sergilediği futbolla taraftarları mest etti. İsviçreli forvet oynadığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Seferovic'in bu performansı dikkat çekti. Bonservisi Benfica'da olan yıldız ismin satın alma opsiyonu ise Galatasaray'da bulunuyor. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray 'a transfer edildikten sonra ilk kez formayı Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında giyen Haris Seferovic, ilk maçında golünü atarken oyunuyla da alkış almıştı.
Galatasaray'ın İtalyan ekibi Salernitana ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında bir kez daha takımdaki yerini alan İsviçreli golcü, sarı kırmızılılarda ikinci maçını da boş geçmedi.
Son olarak İtalya Serie A'nın güçlü takımı Fiorentina ile oynanan hazırlık müsabakasında 11'deki yerini alan Seferovic, 2-1 kazanılan maçta hem oyunu hem de akıl dolu iki asistiyle takımına katkı yaptı.