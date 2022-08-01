GALATASARAY HABERLERİ | Seferovic performansıyla mest etti! O kulüp pişman oldu

GALATASARAY HABERLERİ | Seferovic performansıyla mest etti! O kulüp pişman oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic sergilediği futbolla taraftarları mest etti. İsviçreli forvet oynadığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Seferovic'in bu performansı dikkat çekti. Bonservisi Benfica'da olan yıldız ismin satın alma opsiyonu ise Galatasaray'da bulunuyor. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2022- 09:28