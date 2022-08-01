Avusturya kampında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Fiorentina ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a transferde kötü haber! Ramiz Zerrouki...
Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha için gündeme gelen Ramiz Zerrouki konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte geçiş oyunu için önemli bir isim olan Zerrouki transferindeki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maçın ardından Okan Buruk soruları cevapladı.
Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Sonunu iyi bitirdik.