Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçı öncesinde hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçına çıkacak. Okan Buruk yeni transferler ve gençlerini deneme fırsatı yakalayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın

Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.