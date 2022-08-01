Galatasaray'da gündem yeniden William Carvalho...
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a William Carvalho müjdesi!
6 numara takviyesini yapmak için büyük bir çaba harcayan Galatasaray, William Carvalho'yu yeniden gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli futbolcu için Real Betis'e güncel bir teklif yaptı. İspanyol ekibinin de transfere eskisine göre daha sıcak baktığı kaydedildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve sunulan o teklif... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, 6 numara transferi için çok büyük bir çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'da rota birkez daha Portekizli yıldıza döndü.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Carvalho için Real Betis'le uzun süren pazarlıklar yapmış ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım atılmıştı.