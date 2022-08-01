TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a William Carvalho müjdesi!

6 numara takviyesini yapmak için büyük bir çaba harcayan Galatasaray, William Carvalho'yu yeniden gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli futbolcu için Real Betis'e güncel bir teklif yaptı. İspanyol ekibinin de transfere eskisine göre daha sıcak baktığı kaydedildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve sunulan o teklif... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2022- 06:40