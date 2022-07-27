SALERNITA - GALATASARAY MAÇI İZLE | Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SALERNITA - GALATASARAY MAÇI İZLE | Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray için hazırlık maçı çalışmaları tamamlandı ve beklenen gün geldi. Futbolseverler, Salernita - Galatasaray maçının yayın saatini, yayınlanacağı kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı. İşte Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 14:00