Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transferde atağa geçti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Villarreal'le anlaşamadı! G.Saray'dan Edinson Cavani bombası
Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım son olarak Fredrik Midtsjö'yü İstanbul'a getirirken, transfer hamleleri ise devam edecek. Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan Cimbom; hücum bölgesini Haris Seferovic'le güçlendirdi. Aslan, İsviçreli golcünün yanına ise Manchester United'la sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi düşünüyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'le yollarını ayıran ve bu mevkiye Haris Seferovic'i getiren sarı-kırmızılı takım, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Seferovic'in ardından Ali Akman'ı renklerine bağlamak üzere olan ve bir golcü transferiyle daha ilgilenen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.