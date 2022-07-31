GALATASARAY FIORENTINA MAÇI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında devam eden Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic'in performansları merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.