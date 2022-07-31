GALATASARAY FIORENTINA MAÇI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında devam eden Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic'in performansları merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2022- 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022- 11:30