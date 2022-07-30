Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde atağa kaldı.
Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-kırmızılılar, Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Midtjylland forması giyen Evander ile anlaşma sağladı.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuyla yıllık 1.3 milyon Euro ücret ödeneceğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Midtjylland ile 47 maça çıkan Evander, 17 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.