Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonu öncesi orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferi için bir süredir uğraştığı Evander'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcuyla anlaşmaya vardığını duyururken, sözleşme detaylarını da açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde atağa kaldı.

Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-kırmızılılar, Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Midtjylland forması giyen Evander ile anlaşma sağladı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve oyuncuyla yıllık 1.3 milyon Euro ücret ödeneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Midtjylland ile 47 maça çıkan Evander, 17 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.



