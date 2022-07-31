GALATASARAY FIORENTINA MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?
2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?
Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.