Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ | Taylan Antalyalı'dan Okan Buruk itirafı!
GALATASARAY HABERLERİ: Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte Taylan'ın Okan Buruk ve yeni sezon sözleri...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.
İŞTE TAYLAN'IN SÖZLERİ:
Lige çok fazla bir süre de kalmadı. En iyi şekilde başlayacağımızı umuyorum
Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Teknik Direktör Okan Buruk ile yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Okan hoca ile birlikte bu sezon amaçladığımız hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum.