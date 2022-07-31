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Galatasaray Fiorentina - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Fiorentina hazırlık maçında ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.