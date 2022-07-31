Galatasaray Fiorentina - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Fiorentina - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Fiorentina hazırlık maçında ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022- 16:00