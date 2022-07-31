Galatasaray'da yeri sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken yıldız oyuncudan sürpriz bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın transferi için uğraş verdiği Real Betisli yıldız Carvalho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bir paylaşımını beğendi. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray dışında Lyon, Monza ve Nottingham Forest de transfer etmek istiyor. Carvalho'nun tercih edeceği takım önümüzdeki hafta netlik kazanacak.