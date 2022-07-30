Galatasaray'da Morutan'a Pisa talip oldu!
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ederken geçen sezondan bu yana beklentilerin altında kalan Morutan için İtalyan ekibi Pisa talip oldu. Rumen futbolcuya Süper Lig'den Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın da ilgisi vardı. (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.07.2022- 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022- 16:59
İTALYANLAR HAREKETE GEÇTİ
İtalyan basınında yer alan haberde, Pisa'nın sportif direktörü Claudio Chiellini ve kulüp yöneticisi Giovanni Corrado'nun Rumen futbolcunun transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladığı aktarıldı.
GALATASARAY 4 MİLYON EURO BEKLİYOR
İtalyan ekibinin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralık transfer etmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın ise geçtiğimiz sezon yatırım yaptığı oyuncudan bonservis beklentisinin en az 4 milyon euro olduğu kaydedildi.
Öte yandan Morutan ile Süper Lig'den de Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın da ilgilendiği ifade edildi.