Galatasaray'da Morutan'a Pisa talip oldu!

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ederken geçen sezondan bu yana beklentilerin altında kalan Morutan için İtalyan ekibi Pisa talip oldu. Rumen futbolcuya Süper Lig'den Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın da ilgisi vardı. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022- 16:59