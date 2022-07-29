Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Berkay Özcan için yaptığı teklife Başakşehir’den yanıt geldi. İstanbul ekibi, 24 yaşındaki merkez orta saha için Aslan’dan nakit para talep etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yeni sezonda orta sahasını yeniden kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran ve Fredrik Midtsjö ile Evander'le anlaşma sağlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Başakşehir'den Berkay Özcan için de girişimlerini sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre, Sarıkırmızılı çalıştırıcının eski öğrencisi olan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetim, Başakşehir'e takas teklifinde bulundu. Ancak turuncu-lacivertlilerin bu öneriyi kabul etmediği ve Aslan'dan sadece nakit para istediği öğrenildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Bu arada G.Saray, sözleşme detaylarını konuşmak için Norveçli Midtsjö'nün menajerini dün İstanbul'a getirdi. Taraflar 3 yıllık anlaşma için el sıkışırken, resmi imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

OKAN BURUK'UN ESKİ JOKERİ!



Almanya doğumlu olan Berkay Özcan, kariyerine stoper olarak başladı. Sonradan orta saha oyuncusuna evrildi. Asıl bölgesi 8 ve 10 numara olan 24 yaşındaki oyuncu, üç sezondur Başakşehir'de forma giyiyor. Turuncu-lacivertli ekiple 109 resmi müsabakaya çıkan Berkay, 3 gol-3 asistlik performans gösterdi. Eski teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde Başakşehir'de şampiyonluğa ulaşan başarılı futbolcu, 2020-21 sezonunda 2.5 milyon Euro'ya Alman ekibi Hamburg'tan transfer edilmişti.