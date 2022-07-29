Galatasaray, Evander transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 24 yaşındaki Sambacıyla el sıkışan sarı-kırmızılılar, kulübünü Midtjylland'ı da ikna ediyor. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Orta saha transferinde geri sayıma geçen G.Saray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yle anlaşan sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinden koştuğu Evander'i de bitirmeye hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, kulübü Midtjylland'la görüşmeleri sıklaştıran sarı-kırmızılı yönetim, Danimarka ekibini pazarlıklar sonucunda ikna etmeye çok yaklaştı. Kapıyı 10 milyon euro'dan açan Midtjylland son olarak 7 milyon euro'ya kadar düştü. Aslan ise bonuslarla 6 milyon euro verdi.



PSV VE PORTO PEŞİNDE



Aradaki bonservis farkının çok azaldığı 24 yaşındaki orta sahanın kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor. PSV ve Porto'nun da peşinde olduğu Evander, G.Saray'ın yıllık 1.5 milyon euro'luk teklifini kabul etmişti. 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlanması halinde 3+1 yıllık imzalar atılacak. Öte yandan Midtjylland'da Teknik Direktör Bo Henriksen'le yollar ayrıldı. Evander'in yıldızını parlatan Danimarkalı hocanın yerine geçici olarak yardımcı antrenör Henrik Jensen getirildi.