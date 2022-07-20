İşte Galatasaray'da Haris Seferovic için ödenecek rakam
Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Seferovic'te mutlu sona ulaştı. İşte sarı-kırmızılıların İsviçreli oyuncu için ödeyeceği kiralama bedeli ve oyuncuya ödenecek rakam. (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40
SADECE 1 MİLYON EURO
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar sorunsuz geçen sağlık kontrolünün ardından oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Haris Seferovic, TSİ 16.00'da Portekiz'den kalkan uçakla istanbul'a doğru hareket etti. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Bugün sarı-kırmızılı yetkililerle bir araya gelecek oyuncu, ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Aslan, iyi pazarlık sonucunda kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. 2.5 milyon euro'luk opsiyon da sözleşmede yer alıyor. İsviçreli forvetin ise yıllık 2.3 milyon euro kazanacağı öğrenildi.