Aslan'ın golcü adayları arasında Shon Weissman'ın da yer aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Real Valladolid forması giyen 26 yaşındaki forvet için yoklama yaptı. Fotomaç'ın haberine göre İspanyol ekibi 10 milyon euro talep edince henüz teklif yapılmadı. Aslan, önümüzdeki günlerde İspanyol oyuncu için masaya oturabilir. Avusturya'da Wolfsberger formasıyla 30 golle kral olan Weissman, geçen yıl ise Valladolid'de 38 maçta 20 kez rakip ağları sarstı.