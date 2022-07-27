Transfer taarruzunu sürdüren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Kasper Dolberg'i gündemine almıştı. Danimarkalı forvet için Nice kulübüyle görüşmelere başlayan Galatasaray, kiralama teklifini sunmuştu. Fransız ekibinde gözden düşen oyuncuyla temaslar sürerken bu sırada sürpriz bir öneri gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Nice, gelecek planlarında yer almayan Mario Lemina'yı da önerdi. Orta sahaya takviye yapacak Aslan, eski oyuncusunu teklif eden Nice kulübüne olumlu yaklaştı.

NICE TAPUSUYLA VERMEYE SICAK BAKIYOR

Bir yandan Kasper Dolberg için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, artık Mario Lemina için de masada olacak. Nice'den ikili paket yapacak Cimbom, orta saha ve golcü hedeflerini böyle çözmeyi planlıyor. 24 yaşındaki Danimarkalı santrforu kiralamak isteyen G.Saray, eski oyuncusu Lemina'yı ise tapusuyla alabilir. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu orta saha, 2021'de 5.5 milyon euro'ya Nice'ye imza attı. Fransızlar, 26 yaşındaki orta saha için daha fazlasını istemeyecek.

Ajax'ta dikkatleri üzerine çeken Dolberg, 2019'da 20.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız temsilcisi Nice'e transfer oldu. Danimarka Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Dolberg, 35 müsabakada 10 gol kaydetti.