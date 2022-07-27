Galatasaray transfer haberi: Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da orta saha transferi için gündeme gelen son isim ise bonservisi Rostov'da bulunan Mathias Normann oldu. İşte detaylar...

Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, yeni bir isim gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Rostov forması giyen Mathias Normann'ı adaylar arasına ekledi. 26 yaşındaki orta sahanın menajeriyle temas kuran sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Geçen sezon İngiltere'de Norwich City forması giyen Norveçli oyuncu, kulübü Rostov'a döndü. Takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Ülkesinin takımı Bodo Glimt'te yetişen Normann; Molde ve Brighton formaları da giydi. Norveçli orta saha geçen sezon Premier Lig'de 23 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.