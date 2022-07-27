SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Salernitana – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS YOUTUBE CANLI

Salernitana – Galatasaray hazırlık maçı gündemde yerini aldı. 5. hazırlık maçına çıkmak için çalışmalarını tamamlayan Sarı Kırmızılı ekibin taraftarları başta olmak üzere milyonlarca futbolsever, yeni sezon öncesi yapılacak Salernitana – Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlacağını sorgulamaya koyuldu. İşte GS hazırlık maçının ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 19:30