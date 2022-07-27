Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yaparak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Aslan'ın hedefindeki isimlerden birisi de Amine Harit'ti. Ancak Cimbom'a bu isimden kötü haber geldi.

Okan Buruk'un hücuma yönelik orta saha adaylarından oluşan transfer listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Harit'in transferi için bir süredir uğraş veren Galatasaray Alman ekibi Schalke 04'e kısa süre önce 4 milyon euro'luk teklif yapmış ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Faslı yıldızın yüksek maaşlı sözleşmesinden çıkış yapmak isteyen Schalke 04, G.Saray'dan teklifini artırmasını beklemeye başlamıştı ki, sarı kırmızılılardan ikinci teklif yapılmıştı.

Cimbom'un teklifini 1 milyon euro daha artırması sonrası Galatasaray ve Schalke 04, arasında görüşmeler sıklaşmıştı.

FLAŞ HARIT İDDİASI

Afrika basınında yer alan haberde, Amine Harit'in Galatasaray'a transfer olmayacağı iddia edildi.

Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün derlediği haberde, Alman ekibinin istediği fiyatları Galatasaray'ın kabul etmediği yazıldı.

Ayrıca Schalke'nin Amine Harit için en az 10 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

MARSİLYA İDDİASI

Igor Tudor'u teknik direktörlük görevine getiren Marsilya, transferde atağa geçti.

Şu ana kadar 6 oyuncuyu renklerine bağlayan Fransız ekibi, transferde Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti.

Schalke 04'de top koşturan Amine Harit, yeniden Marsilya formasını giyebilir.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Faslı yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak için Schalke 04 ile görüşmelere başladığını vurgulandı.

KULÜBÜ AYRILMASINI BEKLİYOR

Harit'in formasını giydiği Schalke'nin yöneticileri, oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün menfaati doğrultusunda ayrılmasının doğru olacağını ifade etti.

On numara pozisyonunda forma giyen 25 yaşındaki yıldızın Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

Geçtiğimiz sezonu Fransa'da Marsilya'da kiralık olarak geçiren Harit, Fransız temsilcisinde 34 maçta süre alırken, 5 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

TransferMarkt verilerine göre, oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.