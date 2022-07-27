SALERNITANA - GALATASARAY CANLI YAYIN | Salernitana – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda - GS HAZIRLIK MAÇI İZLE

Salernitana - Galatasaray mücadelesi için geri sayım sona erdi ve başta Sarı Kırmızılı taraftarlar olmak üzere milyonlarca futbolsever Salernitana – Galatasaray maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray için hem yeni sezon hem de hazırlık maçları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken; Salernitana – Galatasaray maçına dair merak edilen detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 17:30