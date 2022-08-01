Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Cicaldau ve Ömer Bayram kararı! Süper Lig ekibi resmen talip oldu
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un raporuna göre Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon kadrosunda düşünülmedi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un hocası Hakan Keleş, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a özel açıklamalarda bulundu. İşte son detaylar...
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında geçiren sarı-kırmızılılarda kadroya takviyeler devam ediyor.