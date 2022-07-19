Galatasaray Pardubice maçı şifresiz canlı izle | Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Sturm Graz, Mol Fehervar ve Sigma Olomouc maçlarının ardından Pardubice ile de hazırlık maçı yapacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Hamza Akman, Ali Akman, Eren Adın gibi gençlerin ve yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Öte yandan kampa damgasını vuran Yunus Akgün'ün de bu karşılaşmada nasıl oynayacağı merak edilenler arasında. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 17:00