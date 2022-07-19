Galatasaray Pardubice maçı şifresiz canlı izle | Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Sturm Graz, Mol Fehervar ve Sigma Olomouc maçlarının ardından Pardubice ile de hazırlık maçı yapacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Hamza Akman, Ali Akman, Eren Adın gibi gençlerin ve yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Öte yandan kampa damgasını vuran Yunus Akgün'ün de bu karşılaşmada nasıl oynayacağı merak edilenler arasında. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 4. hazırlık maçı olan Pardubice karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Galatasaray - Pardubice maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Galatasaray - Pardubice mücadelesinin detayları...
GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Pardubice maçı 19 Temmuz Salı günü saat 19:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.