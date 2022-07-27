Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Salernitana maçı öncesi Aslan'ın 11'i belli oldu.
GALATASARAY - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Salernitana maçı 27 Temmuz saat 20:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN SALERNITANA MAÇI 11'İ
Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Oğulcan, Emre Kılınç, Seferovic
Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampından 1 Ağustos'ta dönüş yapacak.