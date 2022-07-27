Galatasaray - Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Salernitana maçı öncesi Aslan'ın 11'i belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Salernitana maçı öncesi Aslan'ın 11'i belli oldu.

GALATASARAY - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Salernitana maçı 27 Temmuz saat 20:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN SALERNITANA MAÇI 11'İ

Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Oğulcan, Emre Kılınç, Seferovic

Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampından 1 Ağustos'ta dönüş yapacak.