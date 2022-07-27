Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kemerburgaz'daki tesisleşme hakkında bilgi veren Özbek, "Mevcut tesislerimiz, Galatasaray'ın büyüklüğüne göre tesisler değil. Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerini gezdim. Galatasaray Başkanı olarak utandım. Artık Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mevcut tesislerimiz, Galatasaray'ın büyüklüğüne göre tesisler değil. Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerini gezdim. Galatasaray Başkanı olarak utandım. Artık Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız.

50 seneden bu yana tesisleşme için kimse bir şey yapmamış. Artık futbol için bizim kalemiz olan yeri güncellememiz gerektiğini ifade ediyorum. Asıl saha bakımda olduğu için A takımımız küçük sahada idman yapıyor. Bu yakışıyor mu Galatasaray'a?

Kulübün içinde olduğu faiz sarmalı, kulübü feci şekilde yıpratıyor. Senede 400-450 milyon TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Buna rağmen Türkiye'nin en başarılı spor kulübüyüz.

Bankalar Birliği anlaşmasından kalan krediyi kapatmayı hedefliyorum. Yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyorum. Galatasaray Adası, kulübün tamamen sosyal tesisi olacak. Bunun sözünü veriyorum.