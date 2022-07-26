Galatasaray'da, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda, Marcao'nun takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışları hız kazandı. Cimbom, birçok futbolcuyla temas halinde olurken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Aslan, Barcelona'nın savunmacısı Oscar Mingueza'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda stoper arayışına geçmişti.

Marcao'nun, Sevilla'ya transfer olmasının ardından o bölgeyi kaliteli bir futbolcuyla doldurmak isteyen Cimbom, transfer hedefini belirledi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Barcelona altyapısında yetişen Oscar Mingueza'yı kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'da forma giyme şansı azalan 23 yaşındaki futbolcuya sarı kırmızılıların yanı sıra Celta Vigo, Real Valladolid, Getafe, AEK ve Hoffenheim da ilgi gösteriyor.

Haberde Barça'nın, Mingueza için kolaylık sağlamaya hazır olduğu ve Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

1.84 boyundaki savunmacının ise İspanya'da kalmaya daha sıcak baktığı ancak net bir karar vermediği ifade edildi.

Oscar Mingueza, geçen sezon Katalan devinde 27 karşılaşmada görev aldı. Mingueza, 27 maçta 2 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcu, 1 kez de İspanya Milli Takımı forması giydi.