GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da Amine Harit'e sunulan teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi 10 numara transferinde gündemde Amine Harit var. Sarı-kırmızılılarda özellikle ofansif orta saha için Faslı yıldızla temasa geçildi. işte Galatasaray'un sunduğu teklif ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 06:40