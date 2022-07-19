Bombaları ardı ardına patlatan G.Saray'da gözler on numara transferine çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da Amine Harit'e sunulan teklif ortaya çıktı
Galatasaray'da yeni sezon öncesi 10 numara transferinde gündemde Amine Harit var. Sarı-kırmızılılarda özellikle ofansif orta saha için Faslı yıldızla temasa geçildi. işte Galatasaray'un sunduğu teklif ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre listenin ilk sırasında ise Amine Harit yer alıyor.
Bonservisi Schalke 04'te bulunan Faslı yıldız için görüşmeler devam ediyor.