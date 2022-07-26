Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Avusturya kamp kadrosu belli oldu.
Sarı kırmızılılarda, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Jesse Sekidika ve Sacha Boey, kadroya dahil edilmedi.
Bu isimlerin yanı sıra Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram ve Eren Aydın da kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Muslera, Dubois, van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Seferovic, Yunus Akgün, Omar, Oğulcan Çağlayan, Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Nelsson, Sergio Oliveira, Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."
İŞTE O LİSTE: